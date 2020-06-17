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Лента новостей / Происшествия

В Курске мотоциклист без прав ехал на «красный» и столкнулся с иномаркой

Авария случилась на улице Ленина

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Накануне, 16 июня вечером на центральной улице Курска - улице Ленина - столкнулись мотоцикл «Хонда» и автомобиль «Рено». Авария произошла примерно в половину шестого в районе дома №85. 

По информации ГИБДД, 29-летний водитель, не имея права управления, ехал на мотоцикле «Хонда», не зарегистрированным в установленном порядке, по ул. Ленина со стороны ул. Садовая в направлении пл. Перекальского.  Столкновение с иномаркой произошло, когда байкер продолжил движение на запрещающий сигнал светофора. За рулем «Рено» был 58-летний водитель. 

В результате этого ДТП пострадал водитель мотоцикла, его госпитализировали.



ФОТО - АВТОКАДР_46
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