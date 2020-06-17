В Курске мотоциклист без прав ехал на «красный» и столкнулся с иномаркой

Авария случилась на улице Ленина

Накануне, 16 июня вечером на центральной улице Курска - улице Ленина - столкнулись мотоцикл «Хонда» и автомобиль «Рено». Авария произошла примерно в половину шестого в районе дома №85.





По информации ГИБДД, 29-летний водитель, не имея права управления, ехал на мотоцикле «Хонда», не зарегистрированным в установленном порядке, по ул. Ленина со стороны ул. Садовая в направлении пл. Перекальского. Столкновение с иномаркой произошло, когда байкер продолжил движение на запрещающий сигнал светофора. За рулем «Рено» был 58-летний водитель.





В результате этого ДТП пострадал водитель мотоцикла, его госпитализировали.