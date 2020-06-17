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Доступная среда на проспекте Дериглазова оказалась не совсем доступной для курян с ограниченными возможностями здоровья

В поселке Северный широкие тротуары, удобные для передвижения, у пешеходных переходов уложена тактильная плитка, а вот съезды и пандусы - недостаточно пологие

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Советник губернатора по правам лиц с ограниченными возможностями здоровья Анна Гладилина, представители всероссийского общества инвалидов Центрального округа Курска и председатели городских комитетов дорожного и городского хозяйства сегодня проинспектировали доступность городской среды на проспекте Дериглазова. Инициатором рейда стала Анна Гладилина - к ней обратились колясочники, проживающие в посёлке Северный. 

Участники рейда обследовали пешеходные переходы, тротуары и высоту бордюров. Как выяснилось, доступная среда там организована, но сделано это недолжным образом, - констатировала советник губернатора. В поселке широкие тротуары, удобные для передвижения, у пешеходных переходов уложена тактильная плитка, а вот съезды и пандусы - недостаточно пологие. 

Привести пандусы и съезды с пешеходных дорожек в порядок представители всероссийского общества инвалидов попросят  собственника территории – завод КПД. Исправить недочеты в пределах дороги пообещал и главных дорожник Курска  Денис Ходеев. 

Отмечается, что все замечания Анны Гладилиной приняты в работу.
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