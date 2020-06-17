В Курской области увеличат количество тестирований на антитела к коронавирусу

Лаборатория кожвендиспансера сможет проводить до 500 тестов день

Количество тестирований на антитела к коронавирусу в Курской области увеличат, сообщает региональный комитет здравоохранения. Сейчас такие анализы проводят в лаборатории кожвендиспансера.





Пока на наличие антител в плановом режиме проверяют медработников, имеющих риск инфицирования и сотрудников учреждений здравоохранения. Экспресс-тесты на антитела также делают в областной больнице и в 4-й горбольнице пациентам, которых доставляет скорая помощь.





С 4 июня, когда у нас началось такое тестирование, проведено 480 исследований. В лаборатории кожвендиспансера завершили настройку необходимого оборудования, что позволит увеличить количество тестов до 500 в день. Тестировать также продолжат медработников и экстренных пациентов.





Напомним, исследование на антитела позволяет ответить сразу на два вопроса: заражен ли человек (это покажет наличие в крови положительных антител класса IgM), и перенес ли он инфекцию ранее и получил ли иммунитет к повторному заражению (об этом скажет наличие антител IgG к вирусу).