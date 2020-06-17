Завтра в Северо-Западном районе Курска отключат холодную воду

Причина - неотложные ремонтно-профилактические работы

В четверг, 18 июня в Северо-Западном районе Курска отключат холодную воду. Причина - неотложные ремонтно-профилактические работы, сообщили в «Курскводоканале».





Потерпеть неудобства придется с 9 утра до 5 вечера жителям улиц Студенческая, Орловская, Веспремская, 50 лет Октября №96, 96А, 96Б и Серегина №22А, 26, 26А, 28, 30, 32, 34; а также проспектов Дружбы (все нечетные номера домов кроме №19А, 19Б, 19В; четные номера – от № 2 до № 16), Сергеева, Энтузиастов (не четные номера домов) и Хрущева (№14 и №16).

Горожан просят сделать необходимый запас воды. Справки по телефону 70-06-14.