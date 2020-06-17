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Лента новостей / В регионе

Курянка покупала в интернете гироскутер, но сайт оказался фейковым

Женщина польстилась на низкую цену и лишилась 6 тысяч рублей

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В Курске всего за день полицейские зафиксировали 7 фактов дистанционного мошенничества. 

Так, 30-летняя курянка нашла сайт с объявлением о продаже гироскутера, цена которого была ниже рыночной стоимости. Женщина общалась с продавцом по переписке. Технические характеристики товара ее полностью устроили. Продавец пообещал выслать гироскутер по почте после полной предоплаты.

Перейдя по интернет-ссылке, указанной собеседником, курянка перечислила 6 тысяч рублей. Спустя неделю она зашла на сайт, чтобы узнать статус своего заказа, но работа портала к этому моменту уже была прекращена. Тогда женщина обратилась в полицию. По факту мошенничества проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Стражи порядка призывают курян не совершать покупок в сомнительных интернет-магазинах, а пользоваться услугами только проверенных сайтов, и, по возможности, оплачивать товар после его получения.
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