Курянка покупала в интернете гироскутер, но сайт оказался фейковым

Женщина польстилась на низкую цену и лишилась 6 тысяч рублей

В Курске всего за день полицейские зафиксировали 7 фактов дистанционного мошенничества.





Так, 30-летняя курянка нашла сайт с объявлением о продаже гироскутера, цена которого была ниже рыночной стоимости. Женщина общалась с продавцом по переписке. Технические характеристики товара ее полностью устроили. Продавец пообещал выслать гироскутер по почте после полной предоплаты.





Перейдя по интернет-ссылке, указанной собеседником, курянка перечислила 6 тысяч рублей. Спустя неделю она зашла на сайт, чтобы узнать статус своего заказа, но работа портала к этому моменту уже была прекращена. Тогда женщина обратилась в полицию. По факту мошенничества проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.





Стражи порядка призывают курян не совершать покупок в сомнительных интернет-магазинах, а пользоваться услугами только проверенных сайтов, и, по возможности, оплачивать товар после его получения.