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Лента новостей / В регионе

75 новых случаев коронавируса выявлено в Курской области за день

Под медицинским наблюдением остается 1831 пациент

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75 новых случаев коронавируса выявлено в Курской области за день. Всего подтверждено 4256 заражений. Выписан еще 61 человек, всего - 2402. Новых смертей нет, всего их, по данным оперштаба, 23. 

Под медицинским наблюдением остается 1831 пациент: более 400 из них в стационарах и 1422 – лечатся дома под контролем врачей. 

Кроме этого на домашнем карантине под наблюдением медиков остаются 343 человека. Снят карантин с 6902 курян. В больницах с признаками ОРВИ и пневмониями находятся 173 человека.

Курские лаборатории провели 83380 тестов на COVID-19, только за минувший день - около 2 тысяч. На Всего антитела к коронавирусу проведено 1864 исследования.
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