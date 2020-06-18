Курская мэрия официально сообщила о запрете поворота и разворота на Central park

Об этом автолюбителям сообщают не только 2 дорожных знака, но и светофор в виде стрелки "прямо"

Поворот и разворот на Central park запрещены. Теперь это официально подтвердили в мэрии, со ссылкой на региональный комитет транспорта и автодорог.





На этом участке установлены новые дорожные знаки. Водители, которые двигаются со стороны площади Перекальского не имеют права повернуть на стоянку "Централ-парка" или развернуться на перекрестке. Об этом автолюбителям сообщают не только 2 дорожных знака, но и светофор в виде стрелки "прямо".





Таким образом власти хотят увеличить пропускную способность улицы Карла Маркса в направлении Московской площади и разгрузить транспортный поток, так как при повороте к торговому центру образовывалась пробка. Так же это позволит снизить риск возникновения аварийных ситуаций.