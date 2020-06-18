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Лента новостей / В регионе

Курская мэрия официально сообщила о запрете поворота и разворота на Central park

Об этом автолюбителям сообщают не только 2 дорожных знака, но и светофор в виде стрелки "прямо"

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Поворот и разворот на Central park запрещены. Теперь это официально подтвердили в мэрии, со ссылкой на региональный комитет транспорта и автодорог. 

На этом участке установлены новые дорожные знаки. Водители, которые двигаются со стороны площади Перекальского не имеют права повернуть на стоянку "Централ-парка" или развернуться на перекрестке. Об этом автолюбителям сообщают не только 2 дорожных знака, но и светофор в виде стрелки "прямо". 

Таким образом власти хотят увеличить пропускную способность улицы Карла Маркса в направлении Московской площади и разгрузить транспортный поток, так как при повороте к торговому центру образовывалась пробка. Так же это позволит снизить риск возникновения аварийных ситуаций.
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