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Лента новостей / В регионе

В Госдуме предложили снизить транспортный налог для регионов, где введен режим повышенной готовности

Речь идет о снижении ставок на 25% в 2020 году

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Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил министру транспорта Евгению Дитриху снизить транспортный налог для регионов, в которых объявляли режим повышенной готовности, на 25% в 2020 году, сообщает РИА «Новости». В Курской области его, к слову, пока не отменяли. Он продлен до 5 июля. 

Свою позицию депутат обьясняет тем, что во время режима повышенной готовности большинство россиян были вынуждены оставаться дома и не пользовались своей машиной больше месяца. Он назвал временное уменьшение налога «справедливой компенсацией и небольшой мерой экономической поддержки».
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