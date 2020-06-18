На курских дорогах в ДТП калечатся подростки-байкеры без прав

В Курске подростки катались на мотоцикле, в Щиграх - на мотороллере. Поездки закончились на больничных койках

17 июня в Курске произошла авария с участием двух подростков. ДТП случилось около трех часов дня напротив д. 32 по ул. 2-я Степная.





Как сообщили в ГИБДД, 17-летний парень, не имея прав, ехал на мотоцикле «Ирбис», не зарегистрированным в установленном порядке, по ул. 2-я Степная со стороны ул. 4-я Кислинская в направлении ул. 2-я Кислиская, и столкнулся с «ВАЗом 21093», под управлением 34-летнего водителя.





В результате травмы получили юный байкер и его 15-летняя пассажирка.





Немногим ранее похожее ДТП произошло в Щиграх. Там, на улице Ленина, примерно в половину второго столкнулись автомобиль «Опель Вектра», за рулем которого был 66-летний водитель, и встречный мотороллер «СКАУТ». Двухколесное транспортное средство также не было зарегистрировано в установленном порядке, а за рулем был 16-летний парень, не имеющий прав. Также был 14-летний пассажир.





В результате столкновения подростков с различными травмами госпитализировали.