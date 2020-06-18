Курский детский реабилитационный центр сможет принять первых пациентов уже в сентябре

Первым откроется офтальмологическое отделение

Уже в сентябре офтальмологическое отделение детского реабилитационного центра может принять первых пациентов. Такой центр, напомним, создадут на базе областного детского санатория, он войдет в состав областной детской клинической больницы.





В дальнейшем появятся отделения для оказания помощи маленьким пациентам с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, нервной системы и соматическими заболеваниями.





По словам заместителя губернатора Курской области Андрея Белостоцкого, направлять детей в реабилитационный центр будут уже не по путевкам, а по рекомендациям врачей. Сейчас нуждаются в реабилитации более 5 тысяч маленьких курян с хроническими заболеваниями. Как отметил чиновник, в центре появится достойная лечебная база, детям смогут оказывать специализированную высокотехнологичную медицинскую помощь.





Напомним, ранее сообщалось, что реорганизация санатория займет не меньше трех месяцев, его сохранят в структуре регионального комитета здравоохранения. Сотрудникам санатория предложили места для трудоустройства, в том числе и в детскую областную больницу. Задолженность по заработной плате власти пообещали ликвидировать.