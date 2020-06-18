В Курске на Ермошкином озере обустроят набережную, площадки для скейтбординга, памп-трека

Сейчас на территории стройплощадки нельзя находиться, но на пляже - можно

В Курске приступили к благоустройству Ермошкиного озера. Совсем скоро там появятся комфортная набережная, площадки для скейтбординга, памп-трека и спортплощадка. Подождать осталось до ноября.





Сейчас эта территория имеет статус строительной площадки, и находиться там запрещено, отметили в горадминистрации. Покос, уборка мусора, подметание дорожек до завершения строительства по муниципальному контракту также приостановлено.

Но так как летом на Ермошкином озере всегда отдыхает много курян, в мэрии решили не ограничивать посещение пляжа. Его полностью подготовили к купальному сезону. Очистили дно акватории, территорию пляжа убрали от стекла, острых камней и других опасных предметов, обработали от клещей. Ежедневно с 11 утра до 9 вечера там будут дежурить спасатели. Кроме этого, каждый день будут убирать пляжную зону.





Кстати, разводить открытый огонь, курить и употреблять алкогольные напитки на пляже запрещено.