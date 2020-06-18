С 22 июня начнет работать стоматологическое отделение в Железногорске

Еще одна стоматология готовится к приему плановых пациентов в Курской области. С 22 июня начинает деятельность стоматологическое отделение в Железногорске. Предполагается, что после 1 июля начнет возобновляться плановая работа поликлиник, но это будет зависеть от эпидемиологической обстановки, подчеркивают в обладминистрации. При этом там напоминают, что и сейчас ограничений по оказанию медпомощи нет.





К плановому приему готовятся и в районах. В Октябрьском районе состоялся первый выездной прием пациентов в мобильном медицинском комплексе. В отдаленных населенных пунктах пациентов из диспансерных групп – ветеранов, пенсионеров - будут принимать соблюдением санитарных мер.





В мобильном медицинском комплексе работают такие специалисты, как терапевт, врач УЗИ, врач функциональной диагностики, акушерка и лаборант. С понедельника подобная работа возобновится и в других районах области. Медицинские мобильные комплексы начнут проводить диагностику пациентов в Глушковском, Кореневском, Курском, Медвенском, Октябрьском и Суджанском районах по предварительной записи. Записаться можно по телефонам центральных районных больниц или в местных ФАПах.