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Курские рестораторы просят губернатора разрешить им возобновить работу

Сегодня оперштаб снова соберется на совещание, чтобы решить вопрос о дальнем снятии коронавирусных ограничений

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Курские рестораторы просят губернатора разрешить им возобновить работу. Ассоциация рестораторов и отельеров Курской области направила Росану Старовойту письмо. Представители общепита сетуют на то, что терпят огромные убытки и теряют персонал - повара и бармены уходят работать в магазины. Также они отмечают, что открытие летних площадок большинству из них не поможет - у большинства из них таких площадок просто нет.

Рестораторы напомнили губернатору, что уже открыты непродовольственные магазины, а рынки не прекращали свою работу. Меж тем на тех же рынках всё это время и близко не соблюдались требования Роспотребнадзора, заведения общепита всегда были готовы к неожиданным проверкам контролирующих органов и потому с лёгкостью могут справиться с самыми с жёсткими санитарными требованиями.

В качестве еще одного аргумента владельцы ресторанов приводят то, что внешние границы страны сейчас закрыты, а, значит, высока вероятность, что россияне начнут путешествовать в том числе и в Курск, ведь наш город понемногу становится популярным туристическим направлением.

Добавим, сегодня оперштаб снова соберется на совещание, чтобы решить вопрос о дальнем снятии коронавирусных ограничений, среди которых - открытие ресторанов и кафе.
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