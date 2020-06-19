Сегодня оперштаб снова соберется на совещание, чтобы решить вопрос о дальнем снятии коронавирусных ограничений

Рестораторы напомнили губернатору, что уже открыты непродовольственные магазины, а рынки не прекращали свою работу. Меж тем на тех же рынках всё это время и близко не соблюдались требования Роспотребнадзора, заведения общепита всегда были готовы к неожиданным проверкам контролирующих органов и потому с лёгкостью могут справиться с самыми с жёсткими санитарными требованиями.

В качестве еще одного аргумента владельцы ресторанов приводят то, что внешние границы страны сейчас закрыты, а, значит, высока вероятность, что россияне начнут путешествовать в том числе и в Курск, ведь наш город понемногу становится популярным туристическим направлением.

Курские рестораторы просят губернатора разрешить им возобновить работу. Ассоциация рестораторов и отельеров Курской области направила Росану Старовойту письмо. Представители общепита сетуют на то, что терпят огромные убытки и теряют персонал - повара и бармены уходят работать в магазины. Также они отмечают, что открытие летних площадок большинству из них не поможет - у большинства из них таких площадок просто нет.Добавим, сегодня оперштаб снова соберется на совещание, чтобы решить вопрос о дальнем снятии коронавирусных ограничений, среди которых - открытие ресторанов и кафе.