Курские рестораторы просят губернатора разрешить им возобновить работу

Рестораторы напомнили губернатору, что уже открыты непродовольственные магазины, а рынки не прекращали свою работу. Меж тем на тех же рынках всё это время и близко не соблюдались требования Роспотребнадзора, заведения общепита всегда были готовы к неожиданным проверкам контролирующих органов и потому с лёгкостью могут справиться с самыми с жёсткими санитарными требованиями.
В качестве еще одного аргумента владельцы ресторанов приводят то, что внешние границы страны сейчас закрыты, а, значит, высока вероятность, что россияне начнут путешествовать в том числе и в Курск, ведь наш город понемногу становится популярным туристическим направлением.
Добавим, сегодня оперштаб снова соберется на совещание, чтобы решить вопрос о дальнем снятии коронавирусных ограничений, среди которых - открытие ресторанов и кафе.