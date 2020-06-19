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От коронавируса умерли еще двое курян

77 новых случаев коронавируса выявлено в Курской области за день

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77 новых случаев коронавируса выявлено в Курской области за день. Всего заразившихся у нас 4333. Из них выздоровели 2513, число выписанных пациентов за минувший день снова превысило число заболевших - 111. 

Продолжают лечение 1795 пациентов, из которых 1390 человек лечатся дома, а 405 - в стационарах. 

От коронавирусной пневмонии умерли еще двое курян: 55-летний мужчина и 49-летняя женщина. Всего на сегодня, по данным курского оперштаба, зафиксировано 25 смертей от COVID-19.  

Также на домашнем карантине под медицинским наблюдением остаются 366 человек. Снят карантин почти с 7 тысяч курян. В больницах с признаками ОРВИ и пневмониями находится 171 человек. 

Курские лаборатории провели в общей сложности более  85 тысяч тестов на COVID-19 и более 2200 - на антитела. За минувший день сделано 1820 исследований.
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