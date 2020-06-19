Причина - плановые работы в электросетях

Сеймский округ Курска на следующей неделе останется без электричества. Там запланированы самые масштабные отключения электроэнергии. Небольшие отключения также будут и в Железнодорожном округе. Причина - плановые работы в электросетях. В Центральном отключений не будет.





Так, с 22 по 26 июня с 9-00 до 15-00 свет отключат на следующих улицах:





ул. Комарова 13/21, Дейнеки 17-21, Призоводская 2-16, 20-56, Центральная 1-19, 2-20, Призаводской проезд 5-19/21, Призаводской переулок 7-19, Осенняя 2а-8, 1-49, Привокзальная 1а, 2-16, Трубная 4-36, 1-85, Трубный переулок 1-9, 1й Промышленный переулок 1/2, 3а, 3-9, 2-40, Присеймская 1-75, 2-76а, Больничный переулок 1-21, 2й промышленный переулок 4, 4а, 6, Менделеева 3.





С 22 по 26 июня с 9-00 до 12-00: ул. 3-я Степная, Броневая, Аэроклубная, 1-й Степной переулок, 5-я Кислинская.





Тел. для справок: 32-32-15





В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ:





25 июня с 13-30 до 16-00: 1-й Стрелецкий переулок 1-31, 2-28, Борзёновская 69-91, 78-102.





Тел. для справок: 26-32-10