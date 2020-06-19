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Лента новостей / В регионе

С понедельника в Курской области откроются летние площадки кафе и ресторанов

Об открытии всех заведений общепита речи пока не идет

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В Курской области продолжают снимать коронавирусные ограничения. С понедельника, 22 июня откроются летние площадки кафе и ресторанов. Об этом сообщили на заседании оперштаба. В Курске таких заведений 25, а всего по области - 70. 
Насколько это поможет местным рестораторам - вопрос непростой. Накануне они направили письмо губернатору, в котором просили разрешить работу всех заведений, ведь они терпят убытки и теряют сотрудников. Об этом же на заседании говорил и замгубернатора Вячеслав Берзин. Он же согласен с представителями заведений общепита в том, что область ждет туристов в этом году, так как внешние границы страны закрыты. А при неработающих ресторанах гостям региона будет нечего есть. 
На это Роман Старовойт заметил, что шаурма «как стрит-фуд очень даже ничего».
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