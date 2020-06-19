В Курске в столкновении лекговушки с трамваем пострадал 3-летний ребенок

Авария произошла на улице Сумская

Вечером 18 июня в микрорайоне КЗТЗ произошла авария, которой пострадал маленький ребенок.





Как сообщили в ГИБДД, в седьмом часу вечера автомобиль «Лифан», двигаясь со стороны ул. Конорева по ул. Сумской в направлении ул. Заводской, напротив д. 27 по ул. Сумская, выехал на встречную полосу, где столкнулся с трамваем. За рулем лекговушки была 26-летняя девушка, она не справилась с управлением, пояснили в Госавтоинспекции.

Трамваем управляла 45-летняя женщина.





В «Лифане», помимо девушки-водителя, находились два пассажира: парень - ее ровесник и трехлетний ребенок. Все они в результате этого столкновения получили травмы.