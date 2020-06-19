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В Курске в столкновении лекговушки с трамваем пострадал 3-летний ребенок

Авария произошла на улице Сумская

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Вечером 18 июня в микрорайоне КЗТЗ произошла авария, которой пострадал маленький ребенок. 

Как сообщили в ГИБДД, в седьмом часу вечера автомобиль «Лифан», двигаясь со стороны ул. Конорева по ул. Сумской в направлении ул. Заводской, напротив д. 27 по ул. Сумская, выехал на встречную полосу, где столкнулся с трамваем. За рулем лекговушки была 26-летняя девушка, она не справилась с управлением, пояснили в Госавтоинспекции.  
Трамваем управляла 45-летняя женщина.

В «Лифане», помимо девушки-водителя, находились два пассажира: парень - ее ровесник и трехлетний ребенок. Все они в результате этого столкновения получили травмы.


ФОТО - АВТОКАДР_46
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