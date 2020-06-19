Открывать фитнес-клубы в Курске пока не будут

Сейчас курским любителям спорта доступны индивидуальные занятия на свежем воздухе

Сегодня на заседании оперштаба курские власти снова обсуждали дальнейшее снятие коронавирусных ограничений. Как и прежде ставится вопрос об открытии фитнес-центров. Когда они возобновят работу так и не ясно, но точно не в ближайшее время.

«Открывать фитнес-центры в условиях нынешней эпидемиологической ситуации, я считаю, пока рано», - пояснил губернатор.





Пока курские любители спорта могут довольствоваться лишь индивидуальными занятиями на свежем воздухе. Также разрешено тренироваться профессиональным спортсменам.