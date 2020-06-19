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Под Курском запустили новый асфальтобетонный завод

Он способен выпускать 240 тонн различных видов смеси в час

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Экологичный и бесшумный асфальтобетонный завод появился под Курском. Он способен выпускать 240 тонн различных видов смеси в час. Оборудование швейцарское, самое современное. Стоимость проекта - порядка 150 миллионов рублей. Запустил производство лично губернатор Курской области, сообщает телеканал «ТАКТ»

Новый асфальтобетонный завод начал работать на территории индустриального парка «Юбилейный». Для того чтобы установить все оборудование и запустить его, понадобилось всего несколько недель. Комплектующие для сборки привезены из Швейцарии. Утверждается, что они самые современные и обеспечивают высокую экологичность производства.

Роман Марченко, генеральный директор компании «Терра»:
«При выработке асфальтобетонной смеси очищает все вредные вещества и выдает в атмосферу 99,9% чистый воздух. То есть, экологически чистый завод. Сейчас он работает, а шума практически не слышно».

Стоимость проекта – порядка 150 миллионов рублей. Оборудование позволяет выпускать 240 тонн асфальтобетонной смеси в час, что в несколько раз превышает показатели действующих в регионе асфальтобетонных заводов. Предприятие способно производить все виды горячих и холодных смесей, в том числе и щебеночно-мастичного асфальтобетона, выдерживающего повышенные нагрузки. Его используют на трассах с интенсивным движением. При этом завод одновременно может производить два вида асфальта разных марок, а при небольшой модернизации - литую смесь и цветные асфальты.

В областном комитете автомобильных дорог отмечают значимость нового производства для региона.

Дмитрий Пегов, и.о. председателя областного комитета транспорта и автомобильных дорог:
«Очень большое значение имеет этот завод. Он имеет хорошую локацию. Он один из самых современных заводов в Курской области. Он сможет покрыть потребности, как города Курска, так и большей части Курской области».

Контроль качества продукции на месте будет осуществлять лаборатория. Здесь же планируется проводить испытания последних типов и марок асфальтобетона. В настоящее время, на территории Курской области работают уже порядка 20 асфальтобетонных заводов, но, отмечают в комитете автодорог, чем больше будет таких производств, тем лучше для региона.
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