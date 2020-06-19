Курянин продал технику из съемной квартиры

Он «заработал» всего 3 тысячи рублей, а может лишиться свободы на 5 лет

33-летний ранее судимый курянин стал фигурантом еще одного уголовного дела и рискует снова отправиться за решетку на 5 лет. Мужчина нашел по объявлению съемное жилье и оплатил месяц аренды. При этом за несколько дней он вынес из съёмной квартиры телевизор, стиральную машину и микроволновку. Часть техники курянин продал случайным знакомым.





Оживленный процесс погрузки имущества в такси заметили соседи и сообщили хозяину квартиры. Владелец сразу обратился в полицию.





Квартирант признался, что «заработал» 3 тысячи рублей, которые потратил на собственные нужды.