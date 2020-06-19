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В Курской области начался прием документов на единовременную выплату на подростков 16-17 лет

Заявление можно подать до 1 ноября

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В Курской области начался прием документов на единовременную выплату на подростков 16-17 лет. Напомним, речь идет о региональной мере поддержки в размере 3 тысяч рублей. Ее получат семьи с детьми, рожденными в период с 1 августа 2002 года по 10 мая 2004 года включительно, пояснили в региональном комитете социального обеспечения, материнства и детства.

Для получения пособия один из родителей или другой законный представитель ребенка может обратиться в Центр социальных выплат по месту жительства или в МФЦ. Заявление можно подать до 1 ноября этого года. Форма и перечень документов, которые необходимо предоставить, размещены на сайте комитета.  

Ожидается, что за этой выплатой обратятся около 20 тысяч курских семей. Средства на счета родителей начнут поступать уже в начале июля.
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