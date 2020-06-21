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Лента новостей / В регионе

В Курске сегодня открываются летние веранды кафе

В регионе снимают ряд коронавирусных ограничений

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Сегодня в Курской области отменяются еще некоторые коронавирусные ограничения. Теперь поесть можно будет не только дома, но и на летних верандах ресторанов и кафе. Таких в Курске сегодня откроется 25 штук. Гостей заведений обещают обслуживать в медицинских масках и перчатках, проводить санитарную обработку по графику, тщательно обрабатывать бокалы - предусмотрено четыре цикла мойки. На столах поставят санитайзеры. 

Те, кто соскучился по знаниям или искусству, теперь смогут посещать библиотеки и музеи, но только в одиночку (читальные залы закрыты, проводить экскурсии тоже пока нельзя). 

Кстати, посещать кафе и музеи можно и пенсионерам - для курян старше 65 лет
отменена обязательная самоизоляция. 

При этом, как подчеркнул губернатор, выполнение бизнесом всех санитарно-эпидемиологических требований будут строго контролировать. Нарушителей  накажут рублем.

Кроме того, с этого дня расширен список услуг, предоставляемых МФЦ. В частности, начали оформлять региональные выплаты на детей 16-17 лет. 

Также к концу недели должны открыться косметические салоны, оказывающие услуги по медицинским лицензиям, возобновится сдача ГТО группами не более 5 человек и без испытания по плаванию и будет можно направлять спортсменов на спортивные мероприятия в составе сборных команд страны.
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