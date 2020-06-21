Еще один курянин умер от коронавируса

От коронавирусной пневмонии умер еще один курянин - 61-летний мужчина. Всего смертей, по данным оперштаба, 27.
Еще почти 2 тысяч пациентов остаются под медицинским наблюдением: почти 350 человек в стационарах и более 1,5 тысяч – лечатся дома под контролем врачей.
Также на домашнем карантине под наблюдением медиков остаются 317 человек. Снят карантин с 7132 курян. В больницах с признаками ОРВИ и пневмониями находятся 160 человек.
Курские лаборатории провели уже более 90 тысяч исследований материала на COVID-19, в среднем в день делают 1,5 тысяч тестов.
Более 2,5 тысяч исследований с учетом частных лабораторий проведено на антитела.