Президент наградил курских медиков орденами Пирогова и медалями Луки Крымского

Награждение приурочено ко Дню медицинского работника, а орден и медаль учреждены двумя днями ранее

Накануне президент России подписал указы о награждении медработников за большой вклад в борьбу с коронавирусом и «самоотверженный труд при исполнении профессионального долга». Документы опубликованы на сайте Кремля. Для этого учреждены специальные орден Пирогова и медаль Луки Крымского.





За большой вклад в борьбу с коронавирусом, самоотверженный труд, проявленный при исполнении профессионального долга Орденом Пирогова награждены:





врач Ирина Волгина; заместитель главного врача Константин Гребенюков; биолог Галина Кононова; заведующая лабораторией Ольга Кузнецова; главный врач Ирина Митракова; врач Вера Повова; заведующая отделом Анастасия Харина.

Медалью Луки Крымского награждена фельдшер лаборант Елена Смирнова.

Кроме этого почетной грамотой Президента награжден заведующий отделением реанимации, анестезиолог-реаниматолог областной инфекционной больницы имени Семашко Александр Неручев.

Благодарность Президента объявлена Наталье Коневой – заведующей приемным отделением, врачу-инфекционисту областной инфекционной больницы, а также Лилии Кофановой – медсестре-анестезистке отделения реанимации областной инфекционной больницы.





Награждение приурочено ко Дню медицинского работника 21 июня. Указ об учреждении ордена и медали президент подписал 19 июня. Орден посвящен русскому хирургу, стоявшему у истоков отечественной военно-полевой хирургии Николаю Пирогову, герою Крымской войны. Медаль – хирургу, архиепископу Симферопольскому и Крымскому Луке – выдающемуся русскому медицинскому и религиозному деятелю, в миру – Валентину Войно-Ясенецкому, репрессированному большевиками.