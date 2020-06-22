  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В этом году районам Курской области выделят более 20 млн рублей на отлов бродячих собак

В Курске контракты на отлов и содержание заключили еще в марте

Читайте также

В этом году районам Курской области выделят более 20 млн рублей на отлов бродячих собак. Об этом сообщил Роман Старовойт. Накануне он побывал в пункте передержки в деревне Лобазовка Октябрьского района.

Глава региона подарил 350 кг корма для питомцев приюта. На прошлой неделе в пункт передержки доставили ещё 250 кг еды. Сейчас там живут 70 собак, за апрель- май удалось пристроить 13 хвостатых. Из 15 кошек дом нашли уже 7. 

Ранее общественная организация «Право жить» получила президентский грант на развитие центра по стерилизации и реабилитации животных. Это почти 3 миллиона рублей. Проект «Социальный ветеринарный центр стерилизации и реабилитации животных» предусматривает организацию модульного стационара на территории пункта передержки и оборудование операционной. Дополнительно построят 10 вольеров. Также будут сделают стерилизацию 250 животным с территорий СНТ, ГСК и малоимущих жителей.

Что касается Курска, в марте заключили два контракта на отлов и содержание беспризорных животных. После отлова таких собак стерилизуют и вакцинируют.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

На стройке Курской АЭС зафиксированы две вспышки коронавируса

Курск. Водитель, сбивший велосипедиста на Сеймском мосту, был пьяным

Задержанного за госизмену курского подполковника арестовали на два месяца

В курские больницы поступили еще 32 новых аппарата ИВЛ

Завтра в Курской области снова ожидаются грозы

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске