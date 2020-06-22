В Курске контракты на отлов и содержание заключили еще в марте

В этом году районам Курской области выделят более 20 млн рублей на отлов бродячих собак. Об этом сообщил Роман Старовойт. Накануне он побывал в пункте передержки в деревне Лобазовка Октябрьского района.





Глава региона подарил 350 кг корма для питомцев приюта. На прошлой неделе в пункт передержки доставили ещё 250 кг еды. Сейчас там живут 70 собак, за апрель- май удалось пристроить 13 хвостатых. Из 15 кошек дом нашли уже 7.





Ранее общественная организация «Право жить» получила президентский грант на развитие центра по стерилизации и реабилитации животных. Это почти 3 миллиона рублей. Проект «Социальный ветеринарный центр стерилизации и реабилитации животных» предусматривает организацию модульного стационара на территории пункта передержки и оборудование операционной. Дополнительно построят 10 вольеров. Также будут сделают стерилизацию 250 животным с территорий СНТ, ГСК и малоимущих жителей.





Что касается Курска, в марте заключили два контракта на отлов и содержание беспризорных животных. После отлова таких собак стерилизуют и вакцинируют.