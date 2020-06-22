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Лента новостей / В регионе

На стройке Курской АЭС зафиксированы две вспышки коронавируса

Все заболевшие и контактировавшие с ними определены и самоизолированы

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У подрядных организаций, работающих на строительстве АЭС-2 в Курчатове выявлены две вспышки коронавируса. 

Все заболевшие и контактировавшие с ними определены и самоизолированы. Но к одному подрядчику есть вопросы, отметил замгубернатора Андрей Белостоцкий.

«Очень много людей, мягко говоря, с нерусскими фамилиями. Откуда они взялись? Почему им не делали тестирование? Последний тест на коронавирус делали 24 дня назад. Выясняем, кто эти люди и почему они там появились», - сказал он сегодня на совещании у губернатора. 

В компании "Концерн Титан-2" коронавирусную инфекцию нашли у 26 сотрудников, сообщил Роман Старовойт, ссылаясь на данные руководителя концерна Григория Нагинского. Еще более 200 человек - контактные.

Напомним, статистику по коронавирусу в атомных городах ведет Федеральное медико-биологическое агентство.
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