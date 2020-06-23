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Служба курского подполковника, арестованного за госизмену, считалась безупречной

Он поощрялся руководством, не имел дисциплинарных взысканий и награжден медалями

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Служба 39-летнего подполковника Дмитрия Борзенкова, которого арестовали за госизмену, считалась безупречной. Он даже награжден медалями «За отличие в службе» трех степеней и «За доблесть в службе». Он неоднократно поощрялся руководством и не имел дисциплинарных взысканий. Его назначили начальником районного отдела МВД по Золотухинскому району в апреле. Но одно из подразделений СБУ завербовало курянина и он передавал ему секретные материалы, уверены в ФСБ. На подполковника вышли в ходе расследования. Теперь украинскому шпиону грозит до 20 лет тюрьмы.
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