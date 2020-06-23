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Еще одна курянка умерла от коронавируса

57 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Курской области за минувший день

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57 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Курской области за минувший день. Общее число заболевших - 4607. Больше половины из них выздоровели - 2664, число выписанных пациентов за день вновь превысило число заболевших - 73. Но, к сожалению, еще одна курянка умерла от коронавируса - 60-летняя женщина. Всего на сегодня, по данным оперштаба, скончалось 28 пациентов. 

Под медицинским наблюдением остаются 1915 пациентов: 401 в стационарах и 1514 человек лечатся дома. 

Также на домашнем карантине под медицинским наблюдением остаются 325 человек. Снят карантин с 7185 курян. В больницах с признаками ОРВИ и пневмониями находятся 161 человек. 

Более 91 тысячи тестов на COVID-19 провели курские лаборатории и более 3 тысяч - на антитела с учетом частных лабораторий.
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