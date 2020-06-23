Газификацию Курской области планируется завершить до 2025 года

При этом за подключение к распределительным сетям люди платить не должны

В течение 4 лет газификация Курской области должна быть завершена. При этом за подключение к распределительным сетям люди платить не должны. В региональном комитете строительства рассказали о том, как планируют выполнять поручения президента направленные на совершенствование процесса газификации страны, передает телеканал « ТАКТ ».





В конце мая президент России дал 11 поручений, которые касаются совершенствования процесса газификации страны. Некоторые поручения носят социально-направленный характер.





«Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации при участии ПАО «Газпром» и других заинтересованных организаций данной сферы деятельности обеспечить:

а) формирование источников финансирования мероприятий по подключению граждан к газораспределительным сетям без привлечения их средств».





В комитете строительства Курской области суть данного поручения понимают так - люди не должны платить за подключение к газу своих домов.





Анатолий Дубашевский, первый заместитель председателя комитета строительства Курской области:

«Ну, по крайней мере, по поручению президента это выглядит именно таким образом. Это поручение, оно имеет срок исполнения – это срок до первого октября 2020 года. Вот за этот период все должны поработать хорошо, просчитать, изыскать эти средства, и, соотвественнно, выпустить соответствующие нормативно-правовые акты, которые будут влиять на технологическое присоединение и на газификацию объектов населения».





Сколько необходимо денег и где их планируется брать? Эти вопросы пока остаются без ответа. Но, вместе с тем, в комитете строительства уверяют, что администрация Курской области поддерживает поручение Президента и твердо намерена его выполнить. Задача по завершению газификации региона в течение четырех лет также представляется Анатолию Дубашевскому выполнимой.





Анатолий Дубашевский, первый заместитель председателя комитета строительства Курской области:

«Основная наша задача – до 2025 года эту газификацию в Курской области завершить. На это, в принципе, направлены все наши действия. Программа по газификации, газоснабжению Курской области 2016-2020 в этом году завершается, а планируется, разрабатывается программа на 2021-2025 год. Мы дали свои предложения ПАО «Газпром» по поводу включения наших объектов, для того чтобы завершить эту газификацию».





Таким образом, в 2025 году в регионе не должно остаться населенных пунктов без доступа к газоснабжению. Таковые пока что имеются, признаются, в комитете строительства. Там отмечают – их совсем мало, но конкретное число не называют.





Анатолий Дубашевский, первый заместитель председателя комитета строительства Курской области:

«В настоящее время у нас газ пришел во все 28 муниципальных районов и практически во все сельсоветы. У нас очень небольшое количество осталось еще не газифицированных населенных пунктов. В большей степени это, конечно, Рыльский район. Есть еще отдельные участки, куда нужно газ подвести».





Что же касается деревень, где жителей почти не осталось, то тянуть газопровод туда вряд ли будут. Газифицировать их планируется альтернативным способом.





В прошлом году, в рамках газификации региона, завершено строительство шести переходящих объектов в Горшеченском, Дмитриевском, Золотухинском, Фатежском и Щигровском районах. В этом году построены 4 межпоселковых газопровода в Рыльском районе общей протяженностью более 100 километров, на очереди 5 внутрипоселковых. Также будет начато строительство двух межпоселковых газопроводов в Касторенском и Курчатовском районах.