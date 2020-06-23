Куряне почтили память погибших героев

Ранним утром 22 июня 1941 года без предупреждения о начале боевых действий немецкие войска вторглись на территорию Советского Союза. Началась самая кровопролитная в истории человечества война, в которой наша страна потеряла миллионы граждан. Сотни тысяч советских солдат пали в ожесточенных боях, тысячи людей были замучены в лагерях смерти.
В понедельник в областном центре вспоминали всех, кто воевал на фронтах Великой Отечественной. Ранним утром молодежь по традиции зажгла «Свечи памяти» на мемориале памяти. Днем траурные мероприятия продолжились. Перед памятным знаком Главного управления МЧС России по Курской области были возложены цветы. Спасатели почтили минутой молчания погибших героев, сообщает телеканал «ТАКТ».
Иван Лунев, начальник Главного управления МЧС России по Курской области:
- Миллионы жизней сложил советская народ на полях сражений, замучены в лагерях, трудившихся в тылу, умирая от голода и холода. Мы победили. Мы победили ценой человеческой жизни за великую родину. И будем всегда помнить всех, кто сложил головы за то, чтобы мы с вами жили.
Память о 212 тысячах курян увековечена в граните памятников и мемориальных плит. Цветы к Вечному огню и могиле Героя Советского Союза Михаила Булатова возложили губернатор Роман Старовойт и первые лица области и города. В 12.15 по всей стране прошла минута молчания. Ее время выбрано не случайно – 79 лет назад в эфир вышло обращение к гражданам Советского Союза, в котором руководство страны объявило о начале Великой Отечественной войны. Боль утраты не утихает и сегодня.
Николай Жеребилов, председатель Курской областной Думы
- Столько миллионов наших соотечественников погибло, защищая этот мир, защищая справедливость. Память об их подвиге должна быть навсегда в сердцах нашего поколения, да и не только нашего, но и будущего поколения. У меня отец воевал. Умер. Ему посчастливилось, он остался жив в этой кровопролитной борьбе. Но и возраст, и ранения, привело к тому. Конечно, в этот день вспоминаем всех близких и родных. Я сегодня зашел сюда. 28, нет 38 лет проработал в вузе, и здесь вот лежат герои, которые работали у нас на кафедре – это Исаков Николай Константинович, Петрашов Валентин Захарович, Яков Митрофанович Киселев.
Александр Михайлов, член Совета Федерации РФ:
- Хотелось бы, чтобы никогда подобное на нашей земле больше никогда не повторилось, чтобы наш народ не позволил сам себе каждый и всей стране
наступить на те ржавые грабли, которые были когда-то, чтобы мы не теряли такое большое количество людей, огромному подрыву подверглась тогда экономика нашей страны. Я вспоминаю и своих близких погибших. У меня погиб дед, воевал отец, воевал брат моей матери тоже всю войну кстати прошел. Ну, и всех тех, кого я хорошо знаю. Я за большой свой жизненный путь знаком был с тысячами ветеранов, кого сейчас называют ветеранами, участниками войны.
В День памяти и скорби куряне делились своими переживаниями и вспоминали родных, сражавшихся за свою страну и мирное небо над головами потомков.
- Я буду говорить о своем папе. Он был у меня кадровый военный. Михаил Ильич Красников. В 39-м году он был под командованием Блюхера. Потом случилось то, что случилось, Блюхера расстреляли в конце концов. Прошел всю войну, был десантником. Имел ранения, прожил до 82 лет.
- Это самый близкий мне человек, это мой отец. А сегодня мало того, что такой день печальный, у него сегодня день рождения. Ему исполнилось бы 111 лет, если бы он был жив. Но, к сожалению, он давно уже умер. Умер он просто своей смертью. Прошел всю войну с 41-го по 45й очень благополучно, не было никаких ранений. Но в 60 лет он, имея фронтовые, видимо, болячки, он умер. Владимир Иванович, светлая ему память.