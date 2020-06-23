Куряне почтили память погибших героев

В понедельник в областном центре вспоминали всех, кто воевал на фронтах Великой Отечественной

Ранним утром 22 июня 1941 года без предупреждения о начале боевых действий немецкие войска вторглись на территорию Советского Союза. Началась самая кровопролитная в истории человечества война, в которой наша страна потеряла миллионы граждан. Сотни тысяч советских солдат пали в ожесточенных боях, тысячи людей были замучены в лагерях смерти.





Ранним утром молодежь по традиции зажгла «Свечи памяти» на мемориале памяти. Днем траурные мероприятия продолжились . Перед памятным знаком Главного управления МЧС России по Курской области были возложены цветы. Спасатели почтили минутой молчания погибших героев, сообщает телеканал « ТАКТ ». В понедельник в областном центре вспоминали всех, кто воевал на фронтах Великой Отечественной.





Иван Лунев, начальник Главного управления МЧС России по Курской области:

- Миллионы жизней сложил советская народ на полях сражений, замучены в лагерях, трудившихся в тылу, умирая от голода и холода. Мы победили. Мы победили ценой человеческой жизни за великую родину. И будем всегда помнить всех, кто сложил головы за то, чтобы мы с вами жили.





Память о 212 тысячах курян увековечена в граните памятников и мемориальных плит. Цветы к Вечному огню и могиле Героя Советского Союза Михаила Булатова возложили губернатор Роман Старовойт и первые лица области и города. В 12.15 по всей стране прошла минута молчания. Ее время выбрано не случайно – 79 лет назад в эфир вышло обращение к гражданам Советского Союза, в котором руководство страны объявило о начале Великой Отечественной войны. Боль утраты не утихает и сегодня.





Николай Жеребилов, председатель Курской областной Думы

- Столько миллионов наших соотечественников погибло, защищая этот мир, защищая справедливость. Память об их подвиге должна быть навсегда в сердцах нашего поколения, да и не только нашего, но и будущего поколения. У меня отец воевал. Умер. Ему посчастливилось, он остался жив в этой кровопролитной борьбе. Но и возраст, и ранения, привело к тому. Конечно, в этот день вспоминаем всех близких и родных. Я сегодня зашел сюда. 28, нет 38 лет проработал в вузе, и здесь вот лежат герои, которые работали у нас на кафедре – это Исаков Николай Константинович, Петрашов Валентин Захарович, Яков Митрофанович Киселев.





Александр Михайлов, член Совета Федерации РФ:

- Хотелось бы, чтобы никогда подобное на нашей земле больше никогда не повторилось, чтобы наш народ не позволил сам себе каждый и всей стране

наступить на те ржавые грабли, которые были когда-то, чтобы мы не теряли такое большое количество людей, огромному подрыву подверглась тогда экономика нашей страны. Я вспоминаю и своих близких погибших. У меня погиб дед, воевал отец, воевал брат моей матери тоже всю войну кстати прошел. Ну, и всех тех, кого я хорошо знаю. Я за большой свой жизненный путь знаком был с тысячами ветеранов, кого сейчас называют ветеранами, участниками войны.





В День памяти и скорби куряне делились своими переживаниями и вспоминали родных, сражавшихся за свою страну и мирное небо над головами потомков.





- Я буду говорить о своем папе. Он был у меня кадровый военный. Михаил Ильич Красников. В 39-м году он был под командованием Блюхера. Потом случилось то, что случилось, Блюхера расстреляли в конце концов. Прошел всю войну, был десантником. Имел ранения, прожил до 82 лет.





- Это самый близкий мне человек, это мой отец. А сегодня мало того, что такой день печальный, у него сегодня день рождения. Ему исполнилось бы 111 лет, если бы он был жив. Но, к сожалению, он давно уже умер. Умер он просто своей смертью. Прошел всю войну с 41-го по 45й очень благополучно, не было никаких ранений. Но в 60 лет он, имея фронтовые, видимо, болячки, он умер. Владимир Иванович, светлая ему память.