Курские полицейские и чиновник «заработали» 30 миллионов рублей на нелегальных мигрантах

Они делали фиктивные документы и предоставляли иностранцам незаконную регистрацию

Сотрудники полиции и администрации Железногорского района отправятся под суд за то, что организовали незаконную постановку на регистрационный учет и пребывание в России 126 граждан Молдовы и Украины. Они изготавливали фиктивные документы и регистрировали иностранцев в жилье, в том числе и своем. Делали они все это разумеется, не бесплатно - в общей сложности коррупционерам удалось «заработать» 30 миллионов рублей. Также у них были сообщники в Орловской области. Всего в этой «группировке» было семь человек.Дело вскоре рассмотрит Ленинский райсуд Курска.