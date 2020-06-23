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Курские полицейские и чиновник «заработали» 30 миллионов рублей на нелегальных мигрантах

Они делали фиктивные документы и предоставляли иностранцам незаконную регистрацию

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Сотрудники полиции и администрации Железногорского района отправятся под суд за то, что организовали незаконную постановку на регистрационный учет и пребывание в России 126 граждан Молдовы и Украины. Они изготавливали фиктивные документы и регистрировали иностранцев в жилье, в том числе и своем. Делали они все это разумеется, не бесплатно - в общей сложности коррупционерам удалось «заработать» 30 миллионов рублей. Также у них были сообщники в Орловской области. Всего в этой «группировке» было семь человек.

Дело вскоре рассмотрит Ленинский райсуд Курска.
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