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Курский общественный транспорт оборудуют кассами

Таким образом власти хотят отследить поток денежных средств, поступающих от пассажиров и улучшить качество обслуживания

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В курском общественном транспорте установят кассы. Такое решение приняли депутаты Горсобрания. Таким образом власти хотят отследить поток денежных средств, поступающих от пассажиров и улучшить качество обслуживания.

Теперь возить пассажиров смогут только перевозчики с  оборудованием для безналичной оплаты проезда. Эти кассы должны позволять принимать для оплаты транспортные карты, бесконтактные банковские карты и совершать электронные платежи с выдачей кассового чека.

Когда транспорт оборудуют кассами, не уточняется.
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