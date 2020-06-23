Курский общественный транспорт оборудуют кассами

Таким образом власти хотят отследить поток денежных средств, поступающих от пассажиров и улучшить качество обслуживания

В курском общественном транспорте установят кассы. Такое решение приняли депутаты Горсобрания. Таким образом власти хотят отследить поток денежных средств, поступающих от пассажиров и улучшить качество обслуживания.





Теперь возить пассажиров смогут только перевозчики с оборудованием для безналичной оплаты проезда. Эти кассы должны позволять принимать для оплаты транспортные карты, бесконтактные банковские карты и совершать электронные платежи с выдачей кассового чека.





Когда транспорт оборудуют кассами, не уточняется.