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Умер концертмейстер курской филармонии Виктор Хмелевской

Заслуженный артист России ушел из жизни после тяжелой и продолжительной болезни

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Умер концертмейстер курской филармонии Виктор Хмелевской. Как сообщает пресс-служба региональной администрации, заслуженный артист России ушел из жизни после тяжелой и продолжительной болезни. 

«За 34 года работы в филармонии Виктор Хмелевской подготовил множество концертных программ, посвященных русскому и зарубежному романсу, сотни выступлений в отдаленных уголках Курского края и столичных залах, создал множество самых разных музыкальных образов в произведениях западноевропейской и русской классики и современном репертуаре, заслужил уважение коллег и любовь зрителей», - отмечается в сообщении. 

Прощание с Виктором Васильевичем состоится 25 июня в 11 часов в Большом зале филармонии по адресу ул. Перекальского, 1.
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