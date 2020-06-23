Заслуженный артист России ушел из жизни после тяжелой и продолжительной болезни

Умер концертмейстер курской филармонии Виктор Хмелевской. Как сообщает пресс-служба региональной администрации, заслуженный артист России ушел из жизни после тяжелой и продолжительной болезни.





«За 34 года работы в филармонии Виктор Хмелевской подготовил множество концертных программ, посвященных русскому и зарубежному романсу, сотни выступлений в отдаленных уголках Курского края и столичных залах, создал множество самых разных музыкальных образов в произведениях западноевропейской и русской классики и современном репертуаре, заслужил уважение коллег и любовь зрителей», - отмечается в сообщении.





Прощание с Виктором Васильевичем состоится 25 июня в 11 часов в Большом зале филармонии по адресу ул. Перекальского, 1.