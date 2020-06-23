Владимир Путин: выплаты медикам продлят до сентября, льготную ипотеку расширят, НДФЛ поднимут

Сегодня президент снова обратился к россиянам

Во-первых, выплаты медикам продлят до 15 сентября. Они будут учитываться при расчете отпускных — то есть, по сути, их тоже должны будут увеличить.

Во-вторых, льготную ипотеку распространят на новое жилье стоимостью до 6 миллионов рублей, а в Москве и Санкт-Петербурге — до 12 миллионов.

В-третьих, на поддержку регионов выделят еще 100 миллиардов рублей. И добавят еще 100 миллиардов на стройки дорог — в те регионы, где это делают быстро и качественно.

Наконец, налоги для IT-компаний снизят. Страховые взносы — с 14 до 7,6 процента, налог на прибыль — с 20 сразу до 3 процентов.

И еще. НДФЛ все-таки поднимут - с 13 до 15 процентов. Но только для тех, чьи доходы больше 5 миллионов рублей в год. И только на ту часть их доходов, которая выходит за пределы этой суммы.

Сегодня президент снова обратился к россиянам. Владимир Путин говорил о борьбе с коронавирусом и о его последствиях для экономики.Вот несколько основных тезисов: