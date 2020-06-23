Еще двое курян умерли от коронавируса

За минувший день выявлено еще 66 случаев заражения

В Курской области за минувший день выявлено еще 66 случаев коронавируса. Общее число заразившихся приближается к 4700, из них более 2700 курян уже выздоровели. За день выписаны 58 пациентов. Однако еще двое курян скончались: 71-летний мужчина и 46-летняя женщина. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19. Всего на сегодня, по данным курского оперштаба, зарегистрировано 30 смертей от коронавируса.





Под медицинским наблюдением остается 1921 пациент, из них 1550 лечатся дома.





Также на домашнем карантине под наблюдением медиков остаются 428 человек. Снят карантин с 7257 курян. В больницах с признаками ОРВИ и пневмониями находятся 165 человек.





Курские лаборатории провели уже почти 93 тысячи тестов на коронавирус и около 4 тысяч тестов на антитела к нему.