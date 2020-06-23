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В Курске открыли памятник ветерану Великой Отечественной войны

В церемонии приняли участие губернатор Роман Старовойт и мэр Виктор Карамышев, а также инициатор установки скульптуры Почетный гражданин города, ветеран Анатолий Щербаков

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Военные парады сегодня проходят в десятках российских городов, главный - в Москве. В некоторых городах парады проходят без зрителей. Более 30 городов от проведения парадов отказались, Курск в их числе. У нас парад приурочат к годовщине окончания Курской битвы.  

Но без праздника сегодня наш город не остался. Утром у мемориала "Памяти Павших в годы Великой Отечественной войны" открыли памятник ветерану. Его должны были открыть еще 9 мая, но из-за режима самоизоляции церемонию перенесли. 

В церемонии приняли участие губернатор Роман Старовойт и мэр Виктор Карамышев, а также инициатор установки скульптуры Почетный гражданин города, ветеран Анатолий Щербаков. Открыли торжественное мероприятие песней "Журавли", солировал в которой депутат областной Думы, директор Дворца пионеров Александр Трубников.

Напомним, принять участие в проектировании памятника мог любой желающий.
Творческий конкурс проходил в прошлом году. На суд жюри представили 10 проектов. С 7 по 22 мая 2019 года они были выставлены в городском комитете архитектуры и градостроительства. Победителем стал проект столичных скульпторов Алексея Чебаненко и архитектора Андрея Белого.



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