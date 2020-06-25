Оно продлится вплоть до 1 июля





По данным последних опросов ВЦИОМ, за внесение поправок проголосуют 67–71% россиян, против — 28–32%. Примерно 1–2% ответили, что испортят бюллетень.

Прийти на избирательный участок можно с 8 утра до 8 вечера.





Участники голосования получат индивидуальные ручки, одноразовые маски и перчатки. До 17 часов 1 июля участковые избирательные комиссии принимают заявления и устные обращения о голосовании на дому. При проведении всех форматов голосования будут присутствовать общественные наблюдатели, а на участках будет вестись еще видеонаблюдение.

В России стартовало голосование по поправкам в Конституцию. Оно продлится вплоть до 1 июля. Этот день, ксиати, объявлен выходным. По всей стране откроются более 96,5 тысяч участков.