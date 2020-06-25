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В России стартовало голосование по поправкам в Конституцию

Оно продлится вплоть до 1 июля

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В России стартовало голосование по поправкам в Конституцию. Оно продлится вплоть до 1 июля. Этот день, ксиати, объявлен выходным. По всей стране откроются более 96,5 тысяч участков. 

По данным последних опросов ВЦИОМ, за внесение поправок проголосуют 67–71% россиян, против — 28–32%. Примерно 1–2% ответили, что испортят бюллетень.
Прийти на избирательный участок можно с 8 утра до 8 вечера.

Участники голосования получат индивидуальные ручки, одноразовые маски и перчатки. До 17 часов 1 июля участковые избирательные комиссии принимают заявления и устные обращения о голосовании на дому. При проведении всех форматов голосования будут присутствовать общественные наблюдатели, а на участках будет вестись еще видеонаблюдение.
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