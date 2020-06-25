В этом году курские водители-нарушители заплатили штрафов на 127 миллионов

В Курской области сейчас работают 156 камер фотовидеофиксации

В Курской области сейчас работают 156 камер фотовидеофиксации и 136 из них принадлежат региональному комитету автодорог. Как рассказали в Доме Советов, все средства от штрафов, полученных с комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД, поступают в областной бюджет.

В прошлом году водители-нарушители заплатили в казну 426,5 миллионов рублей, а область потратила на покупку и содержание камер 168 с небольшим миллионов.

С начала этого года собрано штрафов почти на 127 миллионов, на сами камеры и их эксплуатацию власти потратили пока чуть более 27,5 миллионов.