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Лента новостей / В регионе

В этом году курские водители-нарушители заплатили штрафов на 127 миллионов

В Курской области сейчас работают 156 камер фотовидеофиксации

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В Курской области сейчас работают 156 камер фотовидеофиксации и 136 из них принадлежат региональному комитету автодорог. Как рассказали в Доме Советов, все средства от штрафов, полученных с комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД, поступают в областной бюджет. 
В прошлом году водители-нарушители заплатили в казну 426,5 миллионов рублей, а область потратила на покупку и содержание камер 168 с небольшим  миллионов. 
С начала этого года собрано штрафов почти на 127 миллионов, на сами камеры и их эксплуатацию власти потратили пока чуть более 27,5 миллионов.
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