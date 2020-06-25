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За минувший день еще у 74 курян выявили коронавирус

Общее число заразившихся 4747, из них 2744 выздоровели

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Коронавирус в Курской области и не думает отступать. За минувший день еще у 74 курян выявили эту инфекцию. Общее число заразившихся 4747, из них 2744 выздоровели. О новых смертях не сообщается.  Всего, по данным местного оперштаба, от коронавируса умерли 30 курян. 

Лечение продолжают 1973 пациента: 351 - в стационарах и 1600 – дома под контролем медиков. 

Также на домашнем карантине под наблюдением врачей остаются 424 человека. Снят карантин с 7328 курян. В больницах с признаками ОРВИ и пневмониями находятся 171 человек. 

Курские лаборатории провели около 95 тысяч исследований материала на COVID-19 и более 4,5 тысяч - на антитела.
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