За минувший день еще у 74 курян выявили коронавирус

Общее число заразившихся 4747, из них 2744 выздоровели

Коронавирус в Курской области и не думает отступать. За минувший день еще у 74 курян выявили эту инфекцию. Общее число заразившихся 4747, из них 2744 выздоровели. О новых смертях не сообщается. Всего, по данным местного оперштаба, от коронавируса умерли 30 курян.





Лечение продолжают 1973 пациента: 351 - в стационарах и 1600 – дома под контролем медиков.





Также на домашнем карантине под наблюдением врачей остаются 424 человека. Снят карантин с 7328 курян. В больницах с признаками ОРВИ и пневмониями находятся 171 человек.





Курские лаборатории провели около 95 тысяч исследований материала на COVID-19 и более 4,5 тысяч - на антитела.