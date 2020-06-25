Курский рецидивист украл велосипед, чтобы выпить

Велосипед был припаркован в подъезде

Курские полицейские нашли очередного похитителя велосипеда. Преступление было совершено ночью в начале июня в одной из многоэтажек по проспекту Дружбы. Велосипед припарковали в подъезде. Хозяин не потрудился зафиксировать его цепочкой или тросом, а просто оставил в подъезде без присмотра.





Похититель был в гостях у знакомых в этом же доме. Направляясь домой, он увидел чёрно-зелёный Stels и не смог совладать с искушением. Велосипед мужчина продал за бесценок случайным прохожим, а деньги пропил.





Сейчас ранее судимый 49-летний курянин задержан, он признался в краже. Возбуждено уголовное дело.