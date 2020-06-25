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Курский рецидивист украл велосипед, чтобы выпить

Велосипед был припаркован в подъезде

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Курские полицейские нашли очередного похитителя велосипеда. Преступление было совершено ночью в начале июня в одной из многоэтажек по проспекту Дружбы. Велосипед припарковали в подъезде. Хозяин не потрудился зафиксировать его цепочкой или тросом, а просто оставил в подъезде без присмотра. 

Похититель был в гостях у знакомых в этом же доме. Направляясь домой, он увидел чёрно-зелёный Stels и не смог совладать с искушением. Велосипед мужчина продал за бесценок случайным прохожим, а деньги пропил. 

Сейчас ранее судимый 49-летний курянин задержан, он признался в краже. Возбуждено уголовное дело.
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