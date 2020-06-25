В Курской областной Думе ищут возможности поддержать бизнес

В Курской областной Думе прошла череда заседаний постоянных комитетов. Наряду с первоочередными вопросами социального характера, региональные парламентарии обсудили возможности поддержки бизнеса, который испытывает трудности из-за пандемии коронавируса. Как сообщает телеканал «ТАКТ», депутаты формируют очередной пакет предложений, основанный на просьбах бизнес-сообществ области. В работе также законопроекты, связанные с привлечением в регион инвестиций, ограничений розничной продажи алкоголя и капитального ремонта многоквартирных домов.





В Курской областной Думе активно работают постоянные комитеты. Обсуждаются поступившие законопроекты и предложения. Работы много и она напряженная, подчеркивает председатель регионального парламента, так как необходимо учитывать социально-экономической ситуацию, на которую повлияла и продолжает влиять пандемия коронавируса.





Николай Жеребилов, председатель Курской областной Думы:

«Сейчас начинают восстанавливать работу предприятия. И по итогам этого квартала мы пока идем с плюсом. Речь о налоговых поступлениях. Но, тем не менее, ситуация скажется на годовом бюджете. Полагаю, что немножко ужмемся в растратах, будем экономить. Вместе с тем, я думаю, что увеличатся субсидии из федерального бюджета, так как правительство и президент понимают ситуацию на местах»





Поддержка бизнеса традиционно в приоритете. Председатель комитета по развитию малого и среднего предпринимательства отмечает – за 3 месяца была проведена серьезная работа. Так в апреле областная Дума снизила с 6 до 2% ставки налогов по упрощенной системе. Разрабатывались и направлялись в столицу предложения.





Александр Анпилов, председатель комитета по развитию малого и среднего предпринимательства Курской областной Думы: «Мы провели несколько заседаний в режиме видеоконференций, в том числе и заседание нашего постоянного комитета. Формировали те вопросы, которые необходимо решать на государственном уровне . То есть направляли соответствующие предложения в государственную Думу. Просили расширить перечень пострадавших предприятий. На 10-е июня более 8 тысяч наших предприятий получили субсидии из федерального бюджета на сумму 303 миллиона рублей».





В настоящее же время в комитете обсуждаются предложения от бизнес-сообществ региона, которые касаются дополнительной законодательной поддержки, ограничений проверок, снижения налогов на имущество и так далее.





На повестке дня так же вопрос о дополнительных ограничениях розничной продажи алкогольной продукции. Понимая актуальность таких мер, региональные парламентарии также вынуждены учитывать сложную ситуацию на рынке труда - на учете в центре занятости сейчас около десяти тысяч жителей области. Ряды безработных могут пополниться из-за федерального закона, запрещающего продавать спиртное в жилых домах.