  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В Курской областной Думе ищут возможности поддержать бизнес

Читайте также

В Курской областной Думе прошла череда заседаний постоянных комитетов. Наряду с первоочередными вопросами социального характера, региональные парламентарии обсудили возможности поддержки бизнеса, который испытывает трудности из-за пандемии коронавируса. Как сообщает телеканал «ТАКТ», депутаты формируют очередной пакет предложений, основанный на просьбах бизнес-сообществ области. В работе также законопроекты, связанные с привлечением в регион инвестиций, ограничений розничной продажи алкоголя и капитального ремонта многоквартирных домов.

В Курской областной Думе активно работают постоянные комитеты. Обсуждаются поступившие законопроекты и предложения. Работы много и она напряженная, подчеркивает председатель регионального парламента, так как необходимо учитывать социально-экономической ситуацию, на которую повлияла и продолжает влиять пандемия коронавируса.

Николай Жеребилов, председатель Курской областной Думы:
«Сейчас начинают восстанавливать работу предприятия. И по итогам этого квартала мы пока идем с плюсом. Речь о налоговых поступлениях. Но, тем не менее, ситуация скажется на годовом бюджете. Полагаю, что немножко ужмемся в растратах, будем экономить. Вместе с тем, я думаю, что увеличатся субсидии из федерального бюджета, так как правительство и президент понимают ситуацию на местах»

Поддержка бизнеса традиционно в приоритете. Председатель комитета по развитию малого и среднего предпринимательства отмечает – за 3 месяца была проведена серьезная работа. Так в апреле областная Дума снизила с 6 до 2% ставки налогов по упрощенной системе. Разрабатывались и направлялись в столицу предложения.

Александр Анпилов, председатель комитета по развитию малого и среднего предпринимательства Курской областной Думы: «Мы провели несколько заседаний в режиме видеоконференций, в том числе и заседание нашего постоянного комитета. Формировали те вопросы, которые необходимо решать на государственном уровне . То есть направляли соответствующие предложения в государственную Думу. Просили расширить перечень пострадавших предприятий. На 10-е июня более 8 тысяч наших предприятий получили субсидии из федерального бюджета на сумму 303 миллиона рублей». 

В настоящее же время в комитете обсуждаются предложения от бизнес-сообществ региона, которые касаются дополнительной законодательной поддержки, ограничений проверок, снижения налогов на имущество и так далее.

На повестке дня так же вопрос о дополнительных ограничениях розничной продажи алкогольной продукции. Понимая актуальность таких мер, региональные парламентарии также вынуждены учитывать сложную ситуацию на рынке труда - на учете в центре занятости сейчас около десяти тысяч жителей области. Ряды безработных могут пополниться из-за федерального закона, запрещающего продавать спиртное в жилых домах.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Роман Старовойт: «Мы не скрываем статистику смертности от коронавируса в Курской области»

На курских улицах готовятся к укладке верхнего слоя асфальта

Игроки курского «Авангарда» сдали тесты на коронавирус

Очередной мор пчел зафиксирован в Курской области

Курский губернатор проверил, как на избирательных участках соблюдаются санитарные требования

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске