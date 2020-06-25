  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Курские таможенники обнаружили в белорусских грузовиках две партии неучтенных персиков

Теперь перевозчик заплатит крупный штраф, а покупатель - налоги за весь товар

Читайте также

Курские таможенники обнаружили в двух белорусских грузовиках, прибывших МАПП «Суджа», более 1800 килограммов лишних свежих инжирных персиков из Турции - в каждом грузовике было почти на тонну больше фруктов, чем по документам.

Перевозчики разницу в весе товара объяснили тем, что груз с территории Турции доставлялся методом «передержки». При получении товара в Польше от турецкого перевозчика не было возможности проверить соответствие веса товара документам. Однако, согласно таможенному законодательству, перевозчик несет ответственность перед таможенным органом за представление полных и точных сведений в товаросопроводительных документах о перевозимом товаре. В случае сомнения, он должен вписать в накладные обоснованные оговорки, отметили в Курской таможне.

В итоге транспортные компании из Беларуси должны будут заплатить штраф - от 50 до 100 тысяч рублей. Кроме этого, фирме, в которую следовал товар, придется уплатить налоги в отношении всей партии товара.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Роман Старовойт: «Мы не скрываем статистику смертности от коронавируса в Курской области»

На курских улицах готовятся к укладке верхнего слоя асфальта

Игроки курского «Авангарда» сдали тесты на коронавирус

Очередной мор пчел зафиксирован в Курской области

Курский губернатор проверил, как на избирательных участках соблюдаются санитарные требования

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске