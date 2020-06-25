Курские таможенники обнаружили в белорусских грузовиках две партии неучтенных персиков

Теперь перевозчик заплатит крупный штраф, а покупатель - налоги за весь товар

Курские таможенники обнаружили в двух белорусских грузовиках, прибывших МАПП «Суджа», более 1800 килограммов лишних свежих инжирных персиков из Турции - в каждом грузовике было почти на тонну больше фруктов, чем по документам.





Перевозчики разницу в весе товара объяснили тем, что груз с территории Турции доставлялся методом «передержки». При получении товара в Польше от турецкого перевозчика не было возможности проверить соответствие веса товара документам. Однако, согласно таможенному законодательству, перевозчик несет ответственность перед таможенным органом за представление полных и точных сведений в товаросопроводительных документах о перевозимом товаре. В случае сомнения, он должен вписать в накладные обоснованные оговорки, отметили в Курской таможне.





В итоге транспортные компании из Беларуси должны будут заплатить штраф - от 50 до 100 тысяч рублей. Кроме этого, фирме, в которую следовал товар, придется уплатить налоги в отношении всей партии товара.