Курянка дважды за полгода поверила лже-банкирам

Оба раза они уговорили её спасти сбережения от несанкционированного перевода

В одну и ту же реку можно войти дважды - это доказала жительница Курска. Она умудрилась всего за полгода два раза стать жертвой телефонных мошенников.





Недавно ей позвонили якобы из банка и сообщили, что с её счёта в данный момент переводится несколько тысяч рублей неизвестному человеку. Женщина сама назвала собеседникам номер своей кредитки. Дальше на её телефон посыпались СМС сообщения с кодами подтверждения с официального банковского номера. Курянка, уверенная, что общается с настоящими банковскими служащими, продиктовала их все в телефонную трубку и лишилась 30 тысяч рублей. Женщина обратилась в полицию.





Правоохранители поинтересовались у курянки, слышала ли она о подобной схеме дистанционного обмана. И тут женщина неожиданно призналась, что не только слышала, но и уже становилась жертвой телефонных аферистов полгода назад. Причем в прошлый раз злоумышленники, действовали точно также и похитили у неё чуть больше 20 тысяч. Однако предыдущий опыт доверчивую горожанку ничему не научил.





Возбуждено уголовное дело.