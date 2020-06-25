Куряне жалуются губернатору на то, что представители школ и детских садов заставляют их отчитаться о своем походе на избирательный участок

Губернатор поручил своим заместителям проверить все сообщения





«Просьба сообщить дату и место, когда Вы проголосуете», - процитировал Роман Старовойт одно из сообщений, рассылаемых курянам из школ и детсадов.





Главу региона, конечно, такой подход к делу возмутил. Он заявил, что такое навязывание процедуры голосования может полностью отвратить курян от похода на избирательные участки и что цитата: «мы из-за таких писулек дискредитируем всю большую идею».





Будут ли приняты какие-то меры к сердобольным представителям образовательных учреждений, радеющих за право добровольного выбора жителей, не сообщается. Пока что губернатор поручил своим заместителям проверить все сообщения.

Куряне продолжают жаловаться губернатору на то, что представители школ и детских садов заставляют их отчитаться о своем походе на избирательный участок для голосования по поправкам.