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Лента новостей / В регионе

Куряне жалуются губернатору на то, что представители школ и детских садов заставляют их отчитаться о своем походе на избирательный участок

Губернатор поручил своим заместителям проверить все сообщения

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Куряне продолжают жаловаться губернатору на то, что представители школ и детских садов заставляют их отчитаться о своем походе на избирательный участок для голосования по поправкам. 

«Просьба сообщить дату и место, когда Вы проголосуете», - процитировал Роман Старовойт одно из сообщений, рассылаемых курянам из школ и детсадов.

Главу региона, конечно, такой подход к делу возмутил. Он заявил, что такое навязывание процедуры голосования может полностью отвратить курян от похода на избирательные участки и что цитата: «мы из-за таких писулек дискредитируем всю большую идею».

Будут ли приняты какие-то меры к сердобольным представителям образовательных учреждений, радеющих за право добровольного выбора жителей, не сообщается. Пока что губернатор поручил своим заместителям проверить все сообщения.
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