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Курский губернатор проверил, как на избирательных участках соблюдаются санитарные требования

Роман Старовойт проголосовал сегодня утром в первый день работы избирательных участков в 59-й школе

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В России стартовало голосование по внесению поправок в Конституцию. Губернатор проголосовал сегодня утром в первый день работы избирательных участков в средней общеобразовательной школе №59. 

Роман Старовойт проверил, как соблюдаются меры предосторожности. Избирателям дезинфицируют руки, измеряют температуру, предоставляют индивидуальный пакет со средствами защиты и ручкой. Также на участках организованы отдельный вход и выход из здания. Такой подход призван помочь избежать большого скопления людей. 

«Тот конечный перечень поправок, который сейчас предлагается, на мой взгляд, позволяет говорить о развитии нашей страны. И сейчас я оставил свой голос за свободную и гордую Россию, за страну, за которую отдавали жизнь мои дедушки и бабушки, в которой трудились мои папа и мама, за их достойную старость и за страну, в которой будут счастливо жить мои дети, и, надеюсь, внуки», – сказал глава региона. 

Ранее Роман Старовойт поручил своим заместителям проверить все сообщения с просьбами отчитаться о своем походе на избирательный участок, которые курянам рассылают представители учебных учреждений.
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