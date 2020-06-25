Ранее в Минкульте подтвердили, что с 15 июля в стране вернутся к работе кинотеатры. Зрителей будут рассаживать в шахматном порядке, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Но члены одной семьи смогут сидеть вместе. В Курске открытие кинотеатров также намечено на 15 июля.
С понедельника в Курске откроются рестораны и фитнес-клубы
Но только на 25% мощности
Ранее в Минкульте подтвердили, что с 15 июля в стране вернутся к работе кинотеатры. Зрителей будут рассаживать в шахматном порядке, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Но члены одной семьи смогут сидеть вместе. В Курске открытие кинотеатров также намечено на 15 июля.