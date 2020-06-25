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На курских очистных опять произошла нештатная ситуация

Зафиксирован сброс сточных вод

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На курских очистных опять произошла нештатная ситуация. Накануне «Курскводоканал» зафиксировал сброс сточных вод красно-бурого цвета на насосной станции в Сеймском округе по внешним признакам аналогичный прошлогодним сбросам.

Специалисты отобрали пробы сточных вод в сети промышленных предприятий и непосредственно на самих предприятиях, образцы направлены в лабораторную экспертизу. Визуально зафиксировано угнетение активного ила на очистных сооружениях. 

Ситуацию детально изучают специалисты, причины нештатной ситуации скоро будут установлены, заверили в горадминистрации.
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