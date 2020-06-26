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Лента новостей / В регионе

В Курской области от коронавируса умерла еще одна пациентка

В Курской области выявлено 70 новых случаев коронавируса

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В Курской области сегодня 70 новых случаев коронавируса. Общее количество зараженных -  4817. Еще одна пациентка - 59-летняя женщина - умерла от коронавирусной пневмонии. Это 31-й летальный исход в регионе, по данным местного оперштаба. 

94 пациента за день выписано, всего выздоровели 2838 курян. 

Продолжают лечение 1948 человек.из них 1576 - лечатся дома. 

Также на домашнем карантине остаются 447 человек. Снят карантин с 7393 курян. В больницах с признаками ОРВИ и пневмониями находятся 166 человек.

Курские лаборатории провели более 96 тысяч тестов на коронавирус и более 5 тысяч - на антитела к нему.
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