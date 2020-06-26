В Курске мягкие игрушки протестовали против «Экотекса»

Мероприятие организовали куряне

Между тем, на курских очистных снова произошел сброс сточных вод, погибает активный ил. Виновника ищут, проводятся экспертизы. Напомним, в прошлом году виновником такой ситуации был «Экотекс».

В Курске накануне прошел митинг мягких игрушек. Плюшевые обитатели города протестовали против работы печально известного завода «Экотекс». Вблизи завода митинг и состоялся. На мини-плакатах игрушки призывали сохранить окружающую среду. Мероприятие организовали куряне, потому что сами они пока не могут выходить на митинги.