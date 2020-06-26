В Курске мягкие игрушки протестовали против «Экотекса»

В Курске накануне прошел митинг мягких игрушек. Плюшевые обитатели города протестовали против работы печально известного завода «Экотекс». Вблизи завода митинг и состоялся. На мини-плакатах игрушки призывали сохранить окружающую среду. Мероприятие организовали куряне, потому что сами они пока не могут выходить на митинги.
Между тем, на курских очистных снова произошел сброс сточных вод, погибает активный ил. Виновника ищут, проводятся экспертизы. Напомним, в прошлом году виновником такой ситуации был «Экотекс».ФОТО - ВК «КУРСКИЙ КРАЙ»