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В Курске пьяный водитель грузового фургона устроил ДТП

В результате пострадала 24-летняя девушка

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25 июня в Курске произошло ДТП, в котором пострадала 24-летняя девушка. Авария случилась около полудня на ул. Сумская, напротив д. 140. 

Как сообщили в ГИБДД, 36-летний водитель грузового фургона «Газ 33022» допустил столкновение с легковым автомобилем «Киа Спектра», за рулем которого был 31-летний шофер, который двигался по ул. Сумская со стороны пр-та Клыкова в направлении п. Моква. 

В результате пострадала пассажирка «Киа», ее с травмами госпитализировали. Как отметили в Госавтоинспекции, водитель «Газели» от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения отказался.



ФОТО - «АВТОКАДР_46»
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