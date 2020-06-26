В Курске пьяный водитель грузового фургона устроил ДТП

В результате пострадала 24-летняя девушка

25 июня в Курске произошло ДТП, в котором пострадала 24-летняя девушка. Авария случилась около полудня на ул. Сумская, напротив д. 140.





Как сообщили в ГИБДД, 36-летний водитель грузового фургона «Газ 33022» допустил столкновение с легковым автомобилем «Киа Спектра», за рулем которого был 31-летний шофер, который двигался по ул. Сумская со стороны пр-та Клыкова в направлении п. Моква.





В результате пострадала пассажирка «Киа», ее с травмами госпитализировали. Как отметили в Госавтоинспекции, водитель «Газели» от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения отказался.